Albert Schweitzer stelt operaties uit vanwege griepgolf

,

Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft enkele operaties uitgesteld vanwege een griepgolf. Het is er door de griep drukker dan gewoonlijk. Een woordvoerster van het ziekenhuis bevestigt woensdag berichtgeving van Rijnmond.

Er worden veel patiënten met griepklachten opgenomen. En patiënten die eigenlijk al naar huis mogen, wachten vaak nog op een plek in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een revalidatieplaats. Die combinatie zorgt voor extra druk op de zorg.

Het gaat om de locaties in Dordrecht en Zwijndrecht. Urgente operaties, zoals bij kinderen of oncologische ingrepen, gaan wel door.

Vrees voor meer griep door carnaval

Het ziekenhuis verwacht dat de drukte door griepgerelateerde klachten nog toeneemt, door de vakantieperiode en door het carnaval.

Landelijke cijfers van huisartsen over griep worden woensdagmiddag weer verwacht. Als die boven een vastgestelde grens uitkomen, is sprake van een griepepidemie. Vorige week was dat al het geval, maar pas na twee weken spreken gezondheidsinstanties officieel van een epidemie. (ANP)

