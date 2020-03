Alexander Monro lanceert voedingsprogramma voor patiënt met chemo

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft een programma ontwikkeld om patiënten die chemotherapie krijgen te helpen om weer met smaak te eten. Veel van deze patiënten krijgen namelijk met een verandering in hun smaak of reuk te maken, die ertoe leidt dat zij minder eten en verzwakt raken. Dit terwijl ze tijdens de behandeling in zo goede mogelijke conditie moeten zijn.