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Zorggroep De Opbouw stoot Silverein, Zideris en Prinsenstichting af

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Silverein, Zideris en Prinsenstichting gaan per 1 januari 2027 als zelfstandige organisaties verder, los van Zorggroep De Opbouw.

Zorggroep De Opbouw gaat zorg dichter bij cliënten, bewoners, verwanten, medewerkers en regionale samenwerkingspartners organiseren. Door deze drie organisaties te verzelfstandigen, kunnen zij lokaal en regionaal inspelen op ontwikkelingen in de zorg, terwijl de eigen identiteit en expertise van iedere organisatie verder wordt versterkt, aldus de zorgaanbieder.

Governance

Voor cliënten, bewoners, verwanten en medewerkers verandert er door dit besluit niets aan de dagelijkse zorgverlening. De verzelfstandiging heeft betrekking op de bestuurlijke inrichting en de organisatie van ondersteunende processen. Iedere organisatie krijgt een eigen raad van bestuur en een eigen raad van toezicht. Die raden worden de komende tijd samengesteld.

Zorggroep de Opbouw

Zorggroep De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

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Meer over:Raad van bestuurRaad van toezicht

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