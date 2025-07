Algemene Rekenkamer: Dring niet-gepaste zorg terug

De Algemene Rekenkamer adviseert politieke partijen in hun partijprogramma’s onder meer niet-gepaste zorg, of zorg zonder bewezen effect, terug te dringen. Deze zorg zou niet meer vergoed moeten worden om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kostenbeheersing in de zorg.

“Neem dit ook als uitgangspunt voor prijsonderhandelingen met farmaceuten over (zeer) dure geneesmiddelen, zodat alleen kosteneffectieve middelen worden vergoed”, aldus de Rekenkamer in een advies voor de verkiezingen.

Vereenvoudigen

Ook oppert de Rekenkamer om de ketens in de zorg en de jeugdhulp te vereenvoudigen. “In de zorg zien we dat de politieke doelen aan de ene kant en beschikbare tijd, mensen en middelen aan de andere kant niet altijd in balans zijn. Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn wachttijden voor behandeling van complexe problematiek nog steeds lang.”

Over de jeugdhulp zegt de rekenkamer dat het nu onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, welke als het gaat over veranderingen in het stelsel. Ook is onduidelijk welke bevoegdheden hiervoor nodig zijn en hoe dit betaald wordt. “En vooral; het is onduidelijk waar kinderen die ondersteuning nodig hebben minimaal op kunnen rekenen.”