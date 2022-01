Alle kinderen vanaf tien jaar kunnen een HPV-vaccin krijgen

HPV is een bekende veroorzaker van baarmoederhalskanker. Minder bekend is dat het virus ook (zeldzame) kankers kan veroorzaken zoals slokdarm-, vagina-, anus- en peniskanker, kanker in de mondholte of kanker in een gedeelte van de keel. Met dit vaccin worden kinderen beschermd tegen zes soorten kanker, aldus de NFK in een bericht.

HPV-vaccinatie

Het HPV-vaccin is geregistreerd voor gebruik bij kinderen vanaf negen jaar. Zowel jongens als meisjes ontvangen de uitnodiging voor een HPV-vaccinatie in het jaar dat ze tien worden. In 2022 en 2023 krijgen daarnaast alle twaalf- tot achttienjarigen die nog niet tegen HPV zijn gevaccineerd, een uitnodiging om zich alsnog te kunnen beschermen tegen HPV-kanker.

Hoog risico

Er zijn meer dan honderd verschillende typen HPV, waaronder varianten met een hoog risico op kanker. De HPV-typen 16 en 18 zijn het meest gevaarlijk, samen veroorzaken ze zo’n 70 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker en het grootste gedeelte van de andere HPV-kankers. Het vaccin beschermt tegen deze twee typen.