Alle partijen akkoord met nieuwe cao ghz

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderhandelde mede namens MEE Nederland. De vereniging kwam tot een akkoord met de vier vakbonden FNV, CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en FBZ. De algemene ledenvergadering van de VGN stemde op 14 april in met de cao. De andere partijen deden dat deze week.

“De afspraken die zijn gemaakt over de structurele loonsverhogingen en de aanpassingen van de salarisschalen voor de middengroepen zijn inmiddels verwerkt in de salaristabellen”, zo is te lezen op de website van VGN. “Daarnaast wordt er gewerkt aan de cao-teksten. De tekst wordt zo snel mogelijk, na vaststelling door de cao-partijen, bekendgemaakt via de website van de VGN. Wij streven ernaar de cao-teksten voor de zomervakantie gereed te hebben.”