Alleen nog tweedehands meubilair voor Rijnstate

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem koopt voortaan als het even kan geen nieuwe meubels meer voor de kantoren en de ontvangstruimten. Het laat alles wat het al in huis heeft opknappen en als dat niet kan, worden er andere tweedehandsjes gezocht. Medisch meubilair maakt geen deel uit van het plan.

“Daarmee is Rijnstate het eerste ziekenhuis in Nederland dat verduurzaming en energiebesparing zover doorvoert in haar inkoopbeleid van meubilair”, meldt het hospitaal trots. Het denkt ook nog eens zeker 10 procent aan kosten voor meubels te besparen, maar het nastreven van duurzaamheid is de grote reden tot de stap.

Het ziekenhuis heeft voor drie jaar afspraken gemaakt met een bedrijf in Terborg over het opknappen, opnieuw stofferen en hergebruik van losse onderdelen. Zo hoeven geen bomen te sneuvelen en spullen in het buitenland meer te worden besteld, zegt Rijstate. Genoemd bedrijf, Human Office, vervoert ook nog eens elektrisch. (ANP)