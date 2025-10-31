Almere presenteert plan voor jeugdzorg

De gemeente Almere heeft een plan gepresenteerd om de jeugdzorg in de gemeente te versterken. In elke wijk moet een zogeheten Stevig Lokaal Team (SLT) worden opgezet.

Zo’n team moet dichterbij families zorg kunnen leveren en zorgen voor preventie zodat er minder verwijzingen worden gedaan naar dure jeugdzorg.

“Met de transformatie van de jeugdzorg wordt beoogt de kwaliteit van de geboden hulp aan kinderen, jeugdigen en gezinnen te vergroten en tegelijkertijd meer grip te krijgen op de het zorggebruik en daarmee de kosten”, aldus de gemeente.

De gemeente geeft een enorm bedrag uit aan jeugdzorg. In 2020 ging het om 75,5 miljoen euro, maar dit zal volgend jaar al 144 miljoen euro bedragen.