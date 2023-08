Alrijne: geplande operaties gaan door, ingrepen zonder spoed uitgesteld

Het besluit van het Alrijne Ziekenhuis om de operatiekamers in Leiden en Alphen aan den Rijn in oktober dicht te houden, betekent niet dat operaties worden afgezegd. De geplande operaties gaan door in Leiderdorp. Ingrepen zonder spoed worden wel uitgesteld tot na oktober, laat het ziekenhuis woensdag weten.

Het ziekenhuis had maandag aangekondigd het aantal operaties terug te schroeven. Mensen die bij Zorg en Zekerheid zijn verzekerd, kunnen in oktober nog wel terecht voor operaties, daar is nog ruimte in het budget. Bij de andere verzekeraars is die ruimte er niet meer. Die mensen kunnen alleen nog bij het Alrijne terecht voor bijvoorbeeld spoedeisende zorg, een behandeling aan kanker of een bevalling. Ook dagbehandelingen zonder een operatie gaan in oktober gewoon door voor hen. Voor andere ingrepen moeten ze wachten, of kijken of een ander ziekenhuis plek heeft.

Omzetplafond bereikt

Zorgverzekeraars maken voordat het jaar begint afspraken met het Alrijne en andere ziekenhuizen over de zorg die ze inkopen. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel operaties en behandelingen ze verwachten, en wat de tarieven zijn. Verzekeraars kunnen dan de premies berekenen en ziekenhuizen kunnen personeel inroosteren. Het Alrijne zegt nu te verwachten “dat we met het huidige budget niet tot het eind van het jaar uitkomen”. Volgens het ziekenhuis hebben meer mensen zorg nodig. “Wij vinden het niet langer verantwoord om onder deze omstandigheden zorg te blijven leveren die niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed.” (ANP)