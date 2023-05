Alrijne heeft in vijf jaar tijd het gasverbruik met een kwart verminderd

Servicemonteur Remko van der Vossen van Alrijne vertelt op de site van het ziekenhuis dat iedere locatie zijn eigen profiel heeft. “Zo zijn bijvoorbeeld Verpleeghuis Oudshoorn en ons kantoorgebouw relatief nieuwe gebouwen, die goed geïsoleerd zijn waardoor warmte of kou relatief lang blijft hangen.”

In het ziekenhuis is juist vaak een overschot aan warmte, terwijl in een verpleeghuis vaak een tekort is. In Alphen staan het ziekenhuis en een verpleeghuis vlak naast elkaar en wordt warmte/kou uitgewisseld. “Zo bekijken we per locatie welke duurzame oplossingen we kunnen bedenken om zo goed mogelijk om te gaan met de energie.”

Ook de groene gevel van Alrijne Leiderdorp levert veel energiebesparing op. “Om het gebouw heen is als het ware een glazen schil heen gebouwd, die isolerend werkt. Doordat de temperatuur om het gebouw heen stabieler is, hoef je minder te koelen of te verwarmen.”

Congres Duurzame en Circulaire zorg | 23 juni 2023 Woerden

Duurzaamheid heeft zijn plek veroverd in het IZA, maar er is nog veel nodig om de zorg verder te verduurzamen. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven rondom afvalscheiding, circulair bouwen, groene energie en gezonde voeding. Bent u al helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen? En weet u waar de koplopers zich mee bezighouden? Hoe zij de verduurzaming in de praktijk aangepakt hebben? Welke rol spelen bestuur en management?

Tijdens het congres Circulaire en duurzame zorg bieden we oplossingen voor uw financiële, organisatorische en praktische uitdagingen. Meld u vandaag nog aan en ontdek de kansen voor uw organisatie in de transitie naar duurzame zorg.