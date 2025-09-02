Alrijne heeft twee nieuwe toezichthouders

Andrea van Steensel en Monique Cremers zijn toegetreden tot de raad van toezicht van Alrijne. Zij volgen Rob Mudde en Ellen Maat op, die na acht jaar lidmaatschap stoppen.

Van Steensel heeft de afgelopen twaalf jaar gewerkt bij Ipse de Bruggen, waarvan de laatste zes jaar als bestuurder. Zij is chemicus en bedrijfskundige en werkte in directiefuncties bij Shell, WoltersKluwer en GetronicsPinkRoccade, voordat zij de overstap maakte naar de welzijns- en zorgsector.

Cremers is sinds 2022 voorzitter van de raad van bestuur van Amsta. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van De Zorgcirkel. Eerder werkte zij tien jaar als directeur bij Woonzorgcentra Haaglanden en ook vervulde zij verschillende managementposities in ziekenhuizen.

De raad van toezicht van Alrijne bestaat per 1 augustus 2025 uit zes leden. Bruno Bruins is de voorzitter.