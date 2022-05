Alrijne plaatst bijenkasten op Ziekenhuis Leiderdorp

Om de natuur een handje te helpen, heeft Alrijne bijenkasten op het ziekenhuis in Leiderdorp geplaatst. Sinds eind april bewoont een dertig- tot vijftigduizend tellend bijenvolk het dak van de dialyseafdeling.

Bijen en hommels zijn belangrijk voor de natuur en ons voedsel. Om bij te dragen aan het behoud van een gezonde omgeving, heeft het ziekenhuis de bijenkasten geplaatst. Alrijne sloot eerder een contract met de gediplomeerde imker af. Hij gaat vier kasten plaatsen en onderhouden. De honing wordt in het restaurant van het ziekenhuis verkocht.

Duurzame zorg

Alrijne zet zich al langer in voor duurzaamheid. Met het bezetten van plek 1 tot en met 4 in de ranking, is het de groenste zorggroep van Nederland.

Lees ook: De route naar goud: ‘Lean en duurzaamheid gaan hand in hand’