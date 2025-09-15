Skipr

Alrijne vervangt infuus voor pil bij chemotherapie

Alrijne stapt over op medicatie in pilvorm tegen misselijkheid bij chemotherapie. Patiënten kunnen de pillen zelf thuis innemen.

Tot voor kort kregen veel patiënten bij iedere afspraak voor chemotherapie eerst een infuus met medicijnen tegen misselijkheid, gevolgd door het infuus met het medicijn tegen kanker. Volgens het ziekenhuis werken de medicijnen tegen misselijkheid even goed als ze in pilvorm worden gegeven. Veel patiënten krijgen daardoor bij ieder bezoek één of soms zelfs meerdere infusen minder.  

Landelijke aanbeveling

De verbetering komt voort uit nieuw onderzoek en landelijke aanbevelingen, onder andere van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. De oncologen werken samen met de apothekers van Alrijne.

