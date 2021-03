Alvleesklierkanker te lijf met databank en ‘deep learning’

De bedoeling is een databank te creëren met gegevens van meer dan 5000 patiënten met alvleesklierkanker. Met behulp van AI-technieken, zoals het zogeheten deep learning, wil het consortium nieuwe, nog niet aangeboorde informatie boven water halen. Bij deap learning trekken computers conclusies uit grote hoeveelheden data. Een dergelijke analyse van de informatie moet behandelaars in staat stellen een betere diagnose te stellen en “behandeling op maat” te geven, zegt Henkjan Huisman, AI-specialist in het Radbouwumc en coördinator van het consortium.

“We willen daarmee beter kunnen voorspellen wie baat heeft bij chemotherapie”, zegt radioloog John Hermans, “maar ook nauwkeuriger kunnen voorspellen wie baat heeft bij een operatie en wie niet.”

Alvleesklierkanker is moeilijk te behandelen. Vergeleken met bijvoorbeeld borst-, darm- of prostaatkanker, laat de aanpak van deze vorm van kanker de afgelopen decennia relatief weinig verbetering zien. Dat komt deels doordat alvleesklierkanker meestal (te) laat wordt vastgesteld, waardoor genezing niet meer mogelijk is. (ANP)