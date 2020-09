Amarant stuurt boze brief naar burgemeester Tilburg

De raad van bestuur van gehandicaptenorganisatie Amarant (5000 medewerkers) heeft een boze brief gestuurd naar de burgemeester van Tilburg. Ze is “vol ongeloof en onbegrip” over zijn beslissing om voetbalsupporters van Willem II opeengepakt feest te laten vieren.

Niet uit te leggen

“Het besluit om voetbalsupporters van Willem II op grote schaal bijeen te laten komen, is niet uit te leggen aan onze cliënten, verwanten en medewerkers”, aldus de brief van Amarant aan burgemeester Weterings. “Zo kunnen we ze niet motiveren om vol te houden. Voorbeeldgedrag is hierin cruciaal. Het formeel toestaan van een ‘house-bijeenkomst’ roept veel emotie op bij diegenen die daadwerkelijk voor de zorg verantwoordelijk zijn.”

Niet geloofwaardig

“Aan de vooravond van een tweede golf waarin wij mogelijk opnieuw genoodzaakt zijn om lastige beslissingen te nemen voor onze cliënten, hun verwanten en onze medewerkers, kunnen wij uw beslissing niet plaatsen”, schrijft het bestuur van Amarant. “Met uw voorbeeldgedrag als burgemeester zet u ons als bestuurder van Amarant in een onmogelijke positie om nog geloofwaardig opnieuw maatregelen te nemen.”

De brief eindigt met de slotzin: “Wij wensen u veel wijsheid toe voor de toekomst.”