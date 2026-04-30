Cao ghz volgens FNV niet nageleefd: werknemers missen toeslagen

Werkgevers in de gehandicaptenzorg houden zich niet aan alle cao-afspraken. Dat concludeert FNV Zorg & Welzijn op basis van een enquête onder haar achterban.

De vakbondsleden melden dat afspraken over de vergoeding van extra diensten niet worden nagekomen. 70 procent van de respondenten moet zelf actief vragen om die toeslag, schrijft FNV in een persbericht.

“Het kan niet zo zijn dat je recht op vergoeding afhankelijk is van hoe mondig je bent of hoe vaak je aandringt”, zegt Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Iets meer dan een derde van de respondenten geeft aan helemaal geen toeslag te hebben ontvangen terwijl ze daar wel recht op hebben.

Medewerkers in de ghz krijgen volgens de cao een extra vergoeding bij extra werk of wijziging van werktijd: doordeweeks 3,50 euro per uur en in weekenden, avonden en feestdagen 7 euro extra per uur.

Roosters

Een andere belangrijke afspraak in de nieuwe cao waar werkgevers zich niet aan zouden houden, gaat over het inroosteren. Medewerkers moeten 21 dagen van tevoren hun rooster krijgen en moeten vervolgens ook 100 procent van die ingeroosterde uren krijgen uitbetaald. Maar 7 op de 10 medewerkers geven aan dat ze niet altijd volledig worden ingeroosterd en dat ze te maken krijgen met ‘minuren’. FNV vindt dat het risico op weinig werk niet mag worden afgewenteld op werknemers, maar voor rekening is van de werkgever. Volgens FNV Zorg & Welzijn lijkt het erop dat werkgevers in de ghz met roosters proberen flexibiliteit te creëren.

Het tekort aan personeel in de ghz is groot. Op dit moment staan 8,7 duizend vacatures open op een totaal van 193 duizend banen in de sector, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gemiddelde ziekteverzuim in de ghz is 8,2 procent, vergeleken met 7,5 procent in de gehele zorg en welzijnssector. In 2034 heeft de ghz naar schatting 23 duizend extra mensen nodig, terwijl het aanbod juist daalt. De ghz concurreert daarbij met de vvt, waar de tekorten aan personeel ook verder oplopen.

VGN Nederland heeft nog niet gereageerd op de cijfers van de FNV Zorg & Welzijn.

