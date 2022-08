Amazon trekt stekker uit project voor zorg-op-afstand

Amazon begon vijf jaar geleden met het optuigen van Amazon Care. Medewerkers konden via het programma gezondheidszorg krijgen, waarbij de hoofdmoot bestond uit gratis teleconsults. Het initiatief was enerzijds een service voor de werknemers, maar ook nadrukkelijk een opstapje voor Amazon om zich op de zorgmarkt te profileren. Een eerste stap daarin was om de dienst aan te bieden aan andere bedrijven die op dezelfde manier voor de gezondheid van hun werknemers willen zorgen.

Lange termijn

In februari van dit jaar ging de dienst van start. Het is geen lang leven beschoren, blijkt nu uit een interne memo die door onder meer CNBC is gepubliceerd. Details over de achtergrond staan daar niet in. Topman Neil Lindsay schrijft alleen dat de dienst op lange termijn geen voldoende oplossing is.

Overnames en conclusies

De stap terug is een gevoelige tegenslag, maar betekent allerminst het einde van Amazon in de gezondheidszorg. Recentelijk kocht Amazon nog zorgorganisatie One Medical en volgens The Wall Street Journal heeft het ook een oogje op Signify Health.

“Ik geloof dat de gezondheidszorg er rijp voor is om opnieuw uitgevonden te worden”, schrijft Lindsay in de memo. Hij is ervan overtuigd dat de inspanningen van Amazon daar “een immens positieve impact” op kan maken.

Voorts schrijft hij dat de ervaringen met Amazon Care belangrijke inzichten hebben opgeleverd en dat er lessen geleerd zijn. Welke conclusies het bedrijf heeft getrokken en hoe het die meeneemt in zijn verdere activiteiten in de zorg, blijft echter onduidelijk.