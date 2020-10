Ambulancebus brengt coronapatiënten van Randstad naar Limburg

Een speciale ambulancebus heeft in Rotterdam zes coronapatiënten opgehaald en naar Zuid-Limburg gebracht. Ze worden opgenomen in academisch ziekenhuis Maastricht UMC+. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Limburg wil de omgebouwde touringcar de komende tijd vaker gaan inzetten om patiënten tegelijk over te plaatsen. Met de ambulance-bus kunnen zes patiënten tegelijkertijd worden vervoerd op een veilige en gestructureerde manier.