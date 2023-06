Ambulancedienst werft verpleegkundigen via Virtual Reality

Aan gespecialiseerde verpleegkundigen is een extreem tekort. Dat voelt ook Ambulancedienst Witte Kruis. De organisatie merkt dat er veel vragen over het beroep zijn. Die vragen wil de ambulancedienst met de VR-experience beantwoorden.

Levensechte beleving

De VR-experience moet een levensechte beleving bieden. “Het is alsof kandidaten zelf de ambulancepost binnen lopen en de sfeer voelen. De 360-graden video geeft deelnemers aan de VR-experience een inkijkje in en een daadwerkelijke ervaring van een normale werkdag op de ambulancepost. Zodra ze binnen zijn kunnen ze zelf 360 graden om zich heen kijken en virtueel andere collega’s ontmoeten. In de VR-experience spelen huidige medewerkers van de ambulancedienst als ambassadeurs een belangrijke rol. Kandidaten worden letterlijk bij de hand genomen en toegesproken door (toekomstige) collega’s”, aldus de organisatie.

Witte Kruis is met circa 950 medewerkers en 157.000 ambulanceritten per jaar verdeeld over de regio’s Noord-Holland-Noord, Noord-Oost-Gelderland, Zeeland, Den Haag en Kennemerland de grootste ambulancedienst van Nederland.