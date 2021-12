Ambulancediensten verwachten geen extreme drukte met jaarwisseling

De Nederlandse ambulancediensten denken niet dat deze jaarwisseling anders zal verlopen dan voorgaand jaar. Dat betekent dat het een drukke nacht is voor alle regio’s, maar verder “business as usual”, zoals directeur Hans Janssen van ambulancedienst Zuid-Holland Zuid het noemt.

Ook de voorzitter van de regionale ambulancevoorziening in de regio Den Haag, Marnix Holsappel, verwacht een relatief rustige jaarwisseling. “Er is altijd wel enige onrust rondom de jaarwisseling. Maar situaties zoals onlangs, toen iemand een steen door de ruit van een van onze ambulances gooide, zijn gelukkig uitzonderlijk.” De ambulancezorg rekent er daarom op dat het bij een uitzondering blijft, zegt Holsappel.

Sier

Directeur Frans Sier van de ambulancevoorziening in Amsterdam, zegt de jaarwisseling wel altijd spannend te vinden. “Voor alle festiviteiten, van Koningsdag tot oud en nieuw, hebben we een draaiboek. Het kan soms extra risicovol zijn.” Maar hij zegt dat de medewerkers het vaak ook leuk vinden om te werken tijdens de jaarwisseling. “Het is een drukke nacht, met veel afwisseling en echt een uitdaging. Daar zijn ze voor opgeleid.”

Ambulances

Ook de Dordtse directeur Janssen weet dat het met oud en nieuw “alle kanten op kan gaan”. Maar volgens hem zijn de de ambulances daar op voorbereid. Zo blijven de ambulances beschikbaar voor ernstige medische incidenten.

Veel drukte

Arjen Littooij, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio, zegt dat hij, ondanks het vuurwerkverbod, veel drukte verwacht. “Vorig jaar reden we maar liefst 176 ritten op een nacht. Er is geen enkele nacht zo druk als die van oud en nieuw.”

Rellen

Rotterdam wil voorkomen dat de medewerkers van de hulpdiensten, na de recente rellen op de Coolsingel, opnieuw worden belaagd. In de ambulancewagens liggen daarom steekwerende vesten en de regio maakt gebruik van bodycams. “Het voorkomt niet dat je belaagd wordt, maar het legt het vast”, zegt Littooij. Het maakt aangifte doen makkelijker. “En van geweld tegen ambulancemedewerkers doen wij altijd aangifte.”

Vertrouwenspersonen

Dat beamen de directeuren van de andere regio’s. Ze hebben allemaal mensen in dienst bij wie ambulancemedewerkers terechtkunnen als er iets gebeurt tijdens een rit. Deze vertrouwenspersonen helpen met het doen van aangifte. Door goede contacten met justitie, worden aangiftes vaak met voorrang opgepakt. (ANP)