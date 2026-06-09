Zinvol registreren op IC’s levert half uur tijdswinst op

Het project Zinvolle Registratie (ZIRE) krijgt de komende jaren stap voor stap vorm op ic’s in heel Nederland en wordt uitgebreid. In 2027 wordt het programma verder uitgerold op alle Nederlandse IC’s. Uit de eerdere experimenten bleek dat zinvolle registratie de verpleegkundige per dienst zo’n half uur tijdswinst oplevert.

De eerste acht koploperziekenhuizen zijn Adrz, Albert Schweitzer, Gelre ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ikazia, St. Antonius Ziekenhuis en het UMCG. Deze ziekenhuizen zijn in april gestart met zinvol registreren op de IC’s. In 2027 volgen de andere IC-afdelingen. De landelijke opschaling is een AZWA-doorbraakproject, om regeldruk en administratielast te verminderen.

Binnen het ZIRE-project gaan verpleegkundigen en artsen terug naar de tekentafel en selecteren zij zelf de indicatoren die bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Voorbeelden van deze indicatoren zijn het aantal heropnames, sterftecijfers, patiënt- en familie-ervaringen en langtermijnuitkomsten na een IC-opname. Zo vermindert de administratiedruk en worden zorgprofessionals gestimuleerd om de zorg continu te verbeteren.

Uit de eerdere experimenten bleek dat zinvolle registratie de verpleegkundige per dienst zo’n half uur tijdswinst oplevert. “De extra tijd die we overhouden, gebruiken we voor scholingsmomenten, maar ook voor net dat extraatje voor de patiënt”, zegt Roos Broekhuizen, IC-verpleegkundige in het Radboudumc.

Na de twee succesvolle experimenten worden alle IC’s in Nederland meegenomen in de ZIRE-principes. In de eerste fase, die dit voorjaar is begonnen, starten acht koploper-IC’s. Zij volgen een scholingsprogramma en maken gebruik van de ZIRE-toolbox. Deze bestaat onder andere uit een overzicht van registraties die worden losgelaten, een zakkaartje en een verbeterbord. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling dat deze ziekenhuizen ervaringen uitwisselen met ziekenhuizen die al eerder met ZIRE werkten.

In 2027 wordt het programma verder uitgerold op alle Nederlandse IC’s. Daarbij is er veel aandacht voor duurzame verankering van ZIRE in de dagelijkse praktijk van de ziekenhuizen. Het project wordt, net als in eerdere fases, namens UMCNL begeleid door Radboudumc. Lees het artikel op Zorgvisie over het ontstaan van ZIRE