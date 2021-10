Ambulancepersoneel fors mishandeld op vakantiepark Biddinghuizen

Interessant voor u

Nieuws

De Jonge wil sneller zeggenschap voor zorgprofessionals

Minister De Jonge van VWS wil de invoering van zeggenschap in alle zorgsectoren een stevige stimulans geven: “Zeggenschap is zeer bepalend voor zorgmedewerkers om al dan niet bij een organisatie te werken.” De Jonge trekt 10 miljoen euro uit om de invoering van zeggenschap in de zorg te versnellen: “Want we moeten meer doen.”