Ambulancepersoneel krijgt 8 procent loonsverhoging in twee jaar

Ambulancepersoneel ontvangt de komende twee jaar een salarisverhoging van in totaal 8 procent. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland, meldt FNV woensdag.

Behalve over de loonsverhoging zijn ook afspraken gemaakt over hogere toeslagen en een stagevergoeding.

In februari en augustus van dit jaar krijgen medewerkers met terugwerkende kracht elk 2 procent erbij. In 2026 volgen op dezelfde momenten opnieuw verhogingen. Wie op zaterdagochtend werkt, ontvangt voortaan een overwerktoeslag van 38 procent. Voor mbo- en hbo-stagiaires is een stagevergoeding van minimaal 550 euro per maand afgesproken.

Overwerkvergoedingen

Ook worden overwerkvergoedingen gelijkgetrokken voor parttimers en voltijders. Volgens FNV sluit dit aan bij een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin staat dat parttime medewerkers op dit vlak niet mogen worden benadeeld.

Daarnaast wordt de psychosociale ondersteuning verbeterd. Medewerkers die door hun werk arbeidsongeschikt raken, krijgen hun loon minimaal een jaar lang volledig aangevuld.

Intensieve onderhandelingen

FNV-bestuurder Katrin McGauran spreekt van “lange, soms diepgaande en intensieve onderhandelingen” die hebben geleid tot “goede afspraken”. Wel geeft ze aan dat er op het gebied van overwerk nog ruimte is voor verbetering: “Daar gaan we in de toekomst zeker nog verder over praten.”

Op 10 oktober stemmen de FNV-leden over het akkoord. In totaal werken zo’n 6000 mensen in de ambulancezorg. (ANP)