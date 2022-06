Ambulances hebben geen last van volle wegen rond boerenprotest

Ambulances in Gelderland en Utrecht hebben tot dusver geen last van de verstopte wegen in het midden van het land. De wegen in het grensgebied tussen de provincies Utrecht en Gelderland zijn bijzonder druk vanwege een boerenprotest in het plaatsje Stroe, bij Barneveld.

Ambulances komen er de hele dag al goed langs, aldus een woordvoerster van de Regionale Ambulancezorg Voorziening Utrecht (RAVU). Of ze vooral via de vluchtstroken rijden of dat het vastgelopen verkeer aan de kant gaat, wist ze niet te zeggen. Ook een woordvoerster van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) laat weten dat ambulances tot nu toe geen problemen ervaren bij het uitvoeren van hun werk.

Meander

Het Meander Medisch Centrum, met locaties in onder meer Amersfoort en Barneveld, meldt dat personeel zonder problemen op het werk heeft kunnen komen. De afdeling voor spoedeisende hulp merkt eveneens weinig van het vastgelopen wegverkeer, aldus een woordvoerder. “Het is eigenlijk business as usual.” (ANP)