Ambulancezorg Groningen heeft nieuwe bestuurder

Jaap-Frank Ponstein (49) is de nieuwe interim directeur/bestuurder van Ambulancezorg Groningen.

De raad van toezicht heeft hem per 1 januari 2024 als opvolger benoemd van de onlangs vertrokken bestuurder Jos Stierhout. Deze interimbestuurder moest verbeteringen doorvoeren bij Ambulancedienst Groningen na meldingen van grensoverschrijdend gedrag, maar werd onlangs zelf ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zorgbestuurder

Ponstein geldt als iemand met veel lokale en landelijke kennis van de sector ambulancezorg. Bovendien is hij een ervaren bestuurder. Hij is zijn loopbaan gestart als ambulanceverpleegkundige. Op dit moment is hij directeur van de Dutch Medical Group. Ook heeft hij gewerkt als directeur van Ambulance Amsterdam.

Interim

De raad van toezicht zegt blij te zijn met de komst van Ponstein naar Groningen. Met zijn jarenlange ervaring wordt hij in staat geacht op een goede wijze leiding te geven aan het voortzetten van het verandertraject waaraan Ambulancezorg Groningen werkt. De aanstelling is op interim-basis. Op korte termijn gaat de rvt op zoek naar een definitieve invulling van de bestuurdersfunctie.

Raad van toezicht

Degene die eerder grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij Ambulancedienst Groningen, is niet ontslagen, maar in goed overleg met een vaststellingsovereenkomst weggegaan, terwijl er mogelijk sprake kan zijn van strafbare feiten. De raad van toezicht heeft deze situatie volgens hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties Rob van Eijbergen niet goed aangepakt en zou daarom moeten vertrekken. In mei vorig jaar constateerde interimbestuurder Jack Thiadens dat de raad van toezicht het door hem opgestelde verbeterplan niet wilde doorvoeren. Thiadens kon vervolgens zijn biezen pakken.