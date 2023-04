Ambulancezorg Limburg heeft nieuwe raad van toezicht

Het enige wat nog miste was een raad van toezicht. Deze is sinds 1 april compleet.

De leden

Bart Berden is de voorzitter van de raad van toezicht. Berden is hoogleraar organisatieontwikkeling bij Radboud UMC, voorzitter van de raad van bestuur van ETZ en voorzitter ROAZ Brabant.

De raad heeft nog vier andere leden. Dore Alkema is lid met een aandachtsgebied op digitalisering en innovatie. Christine van Basten-Boddin is lid met een aandachtsgebied op HR, organisatie en governance. Peter van der Pols is lid met het aandachtsgebied financieel, economisch en bedrijfskundig. En Gert-Jan Scheffer is lid met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid.