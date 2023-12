AMC mag onbeschofte chirurg ontslaan

. De chirurg, werkzaam sinds 2002, bekleedde verschillende functies binnen het AMC met een maandsalaris van bijna 24.000 euro. Hoewel zijn prestaties als orthopeed uitstekend waren, ontving het ziekenhuis tien jaar lang klachten over zijn botte bejegening.

Coaching

Ondanks een coachingtraject in 2017 om zijn communicatie te verbeteren, escaleerde het grensoverschrijdende gedrag met conflicten en scheldpartijen tijdens operaties in 2022 en 2023. Op 5 december klaagden alle artsen in opleiding in een brief over het ‘ongewenste gedrag’ dat een ‘bedreigend en onveilig leerklimaat’ creëerde. Na mislukte mediation stapte het AMC in juni naar de rechter, die oordeelde dat het AMC het rechtmatige besluit had genomen. De geëiste ontslagvergoeding van 1,2 miljoen euro werd afgewezen.