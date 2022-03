Amphia huisvest vluchtelingen, Ommelander veilt 100 kunstwerken

De eerste vluchtelingen zijn vrijdag 11 maart aangekomen en hoelang ze blijven is nog niet bekend. De gemeente Oosterhout coördineert de opvang. Amphia laat weten dat de opvang geen invloed heeft op het bezoek van patiënten aan het ziekenhuis, hoewel die de vluchtelingen wel eens tegen kunnen komen.

Kunstwerken

Aan de andere kant van het land laat het Ommelander Ziekenhuis honderd kunstwerken veilen om de opbrengst te doneren aan Giro 555. Het gaat om kunstwerken die voorheen in de voormalige ziekenhuizen St. Lucas in Winschoten en Delfzicht in Delfzijl hebben gestaan of gehangen. Het gaat voornamelijk om schilderijen, enkele beelden en een keramische pot.

Tientallen zorgorganisaties en zorgmedewerkers in Nederland zijn inmiddels in actie gekomen voor Oekraïne. Zo worden medische hulpmiddelen, medicijnen en geld gedoneerd.