Amphia kiest millennial in raad van bestuur

Ivo Vergouwen (38) is per 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Amphia, topklinisch ziekenhuis. Vergouwen is sinds 2013 werkzaam in het Amphia, waar hij sinds 2017 de functie van manager Kenniskern Finance en Control bekleedde. Hij gaat samenwerken met rvb-voorzitter Olof Suttorp en rvb-lid Christianne Lennards.