Amphia maakt tassen van verpakking operatie-instrumenten

Per operatie gebruikt Amphia één of meerdere PP-doeken om instrumenten in te verpakken en zo te beschermen tegen vuil. Sinds kort zamelt het ziekenhuis gebruikte doeken in om ze te laten recyclen tot een Amphia-tas.

De doeken zijn gemaakt van het materiaal polypropyleen, een vorm van plastic die lang mee gaat en geschikt is voor recycling. Via de sociale werkgever Ons label Breda worden er tassen van gemaakt. Die gebruikt het ziekenhuis zelf voor bijvoorbeeld kleding en schoenen van patiënten die rechtstreeks vanaf de intake naar de operatieafdeling gaan.

Besparing

Op deze manier bespaart het ziekenhuis per jaar drieduizend plastic tassen. Dit voorkomt de uitstoot van 1878 kilo CO2, rekent het ziekenhuis voor in een persbericht. Dat staat gelijk aan vier retourvluchten Amsterdam-Barcelona en 4576 keer de wasmachine aanzetten.