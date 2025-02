Amphia verkoopt locatie aan vastgoedontwikkelaar

Amphia heeft haar locatie aan de Sint Ignatiusstraat in Breda verkocht aan Rialto Vastgoedontwikkeling. De locatie, met een maatschappelijke bestemming en een grondoppervlakte van circa 4.400 vierkante meter, maakte ooit deel uit van het voormalige Sint-Ignatiusziekenhuis.

De huidige bebouwing van circa 1.200 vierkante meter is deels in gebruik door Star-shl als diagnostisch centrum. In de komende periode zal Rialto Vastgoedontwikkeling starten met plannen voor het terrein.

Nieuw leven

“Met deze verkoop creëert Amphia ruimte om zich verder te richten op haar kernactiviteiten in de zorg, terwijl Rialto de kans krijgt om nieuw leven in deze locatie te blazen”, zegt Dirk Adriaanse, Associate Director bij Capital Value. Het bedrijf begeleidde Amphia bij de transactie.

Jasper Meijer en Joop Hamans vullen namens Amphia aan: “Deze locatie heeft jarenlang deel uitgemaakt van onze organisatie, maar hoort niet langer tot onze kernactiviteiten. Met Rialto hebben we een partij gevonden die de plek een nieuwe, toekomstbestendige invulling kan geven, passend bij de behoeften van de stad en haar inwoners.”