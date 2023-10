Amstelland over plek in BDO-lijst: we draaien wel positieve resultaten

Ziekenhuis Amstelland staat op een van de onderste plaatsen in de benchmark van accountantsbureau BDO, maar het ziekenhuis benadrukt op de eigen site dat het wel positieve financiële resultaten draait dit jaar. In de rapportage van BDO werd een gebruik gemaakt van het “definitieve concept van de jaarrekening” over 2022, maar dit is nog niet gepubliceerd door Amstelland zelf. Waardoor de vertraging is ontstaan, wil het ziekenhuis niet zeggen.