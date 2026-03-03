Amstelring benoemt Mark Kok tot lid raad van toezicht

Mark Kok is per 1 maart 2026 benoemd als lid van de raad van toezicht. Hij richt zich op de portefeuille vastgoed en financiën en treedt toe als lid van de auditcommissie.

Kok is als partner/directeur bij adviesbureau K & R gespecialiseerd in strategisch advies rondom verduurzaming en (zorg)vastgoed voor diverse maatschappelijke organisaties.

Verduurzaming

“Juist op dat snijvlak van zorg, vastgoedstrategie, verduurzaming en financiële haalbaarheid wil ik als toezichthouder waarde toevoegen”, aldus Kok. “Ik kijk ernaar uit om samen met de raad van toezicht, raad van bestuur en de professionals van Amstelring te werken aan toekomstbestendige zorg, wat past bij mijn betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven.”

Kok is een van de zes toezichthouders van ouderenzorgorganisatie Amstelring.