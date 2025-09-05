Skipr

Eerstelijnszorg
Amsterdam begint proef met gratis kraamzorg in Zuidoost

,

In het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost ontvangen ongeveer 130 gezinnen per jaar geen of weinig kraamzorg omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen.

Amsterdam begint daarom een proef waarbij gezinnen met geldzorgen de eigen bijdrage niet hoeven te betalen, meldt de gemeente vrijdag.

Eigen bijdrage kraamzorg moet verdwijnen

“Kraamzorg is essentieel voor een gezonde start voor moeder en kind”, zegt wethouder Marjolein Moorman. “Helaas kiezen nog veel gezinnen ervoor om geen kraamzorg in te zetten vanwege de eigen bijdrage die ze hiervoor moeten betalen. Wat mij betreft zou de eigen bijdrage voor kraamzorg dan ook moeten verdwijnen. Omdat dit nog niet goed geregeld is, starten we in Zuidoost een pilot waarmee we in elk geval aan gezinnen in kwetsbare omstandigheden gratis kraamzorg kunnen bieden.”

De proef begint op 1 november en loopt in ieder geval tot eind 2028. (ANP)

