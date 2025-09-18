Amsterdam: geld vrij voor onder meer jeugdzorg en tegen armoede

Amsterdam maakt voor 2026 “forse bedragen vrij” voor onder meer jeugdzorg, de aanpak van armoede en dakloosheid, opvang en een goede verbinding over het IJ, het water tussen de binnenstad en stadsdeel Noord. Om dat te kunnen betalen, is onder meer een besparing voorzien op de eigen “ambtelijke organisatie”. Dat maakte wethouder Hester van Buren (Financiën) donderdag bekend bij de presentatie van de Amsterdamse begroting van volgend jaar.

Volgens Van Buren heeft Amsterdam met de gepresenteerde begroting naar de toekomst gekeken. “Budgetten zoals voor jeugdzorg of armoede die ook na 2026 nodig zullen zijn, laten we zo veel mogelijk doorlopen. Het is belangrijk dat een nieuw college een goede financiële start heeft. De gemeentelijke financiën blijven, ondanks fors minder geld uit Den Haag, gezond”, zo stelt ze.

Minder geld

De stad voorziet de komende jaren fors minder geld te krijgen vanuit het Rijk, “structureel 47 miljoen euro minder dan waar bij de Voorjaarsnota op werd gerekend”, zo staat te lezen in een verklaring. Desondanks verhoogt de stad lokale lasten zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) of afvalstoffenheffing komend jaar niet. Bespaard wordt wel op de “ambtelijke organisatie”, jaarlijks 15 miljoen euro. Een ingreep, die eerder al was aangekondigd, die moet leiden tot een kleiner en minder duur apparaat.

De begroting over 2026 bedraagt ruim 7,7 miljard euro, tegen ruim 8,1 miljard euro in het jaar ervoor. “De ontwikkeling van onze schuld en rentelast blijven verantwoord”, aldus Van Buren. Ze spreekt van een “solide begroting. Met deze investeringen kan de komende jaren verder worden gebouwd aan een solidaire, duurzame stad met verantwoorde groei.”

Armoede en schulden

23 miljoen euro wordt gereserveerd om armoedevoorzieningen en schuldhulpverlening “op niveau te houden”, fondsen worden aangeboord om lopende jeugdzorgmaatregelen in de huidige vorm in stand te houden en 20 miljoen euro gaat naar de opvang van ongedocumenteerden. In de komende jaren gaat 55 miljoen euro naar de Oostbrug over het IJ, die op zijn vroegst in 2034 klaar is.

Een eenmalige uitgave van 6 miljoen euro, zoals vorige week bekend werd, gaat naar de veiligheid van vrouwen. Het besluit viel nadat de 17-jarige Lisa vorige maand werd gedood in Duivendrecht. (ANP)