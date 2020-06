Amsterdam heeft te weinig openbare toiletten

Er zijn in Amsterdam onvoldoende openbare toiletten. Dat meldt de Rekenkamer Metropool Amsterdam op basis van onderzoek. In 59 procent van de drukke voetgangersgebieden, inclusief de parken, is overdag binnen 500 meter geen rolstoeltoegankelijk openbaar toilet bereikbaar. De rekenkamer vond in de hoofdstad 56 openbare toiletten, waarvan er 50 geschikt zijn voor mensen met een fysieke beperking.