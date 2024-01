Amsterdam UMC ontvangt miljoenensubsidie voor oplossing diarreeziekten door klimaatverandering

De klimaatverandering zet de gezondheid onder druk. Zo kan plotselinge zware regenval er voor zorgen dat oude riolen overlopen en de watervoorziening vervuilen. Stijgende temperaturen kunnen ervoor zorgen dat sommige ziekteverwekkers langer buiten het lichaam leven. “Het is een blijvende interactie tussen gevolgen van klimaatverandering, lokale omstandigheden en ziekteverwekkers”, aldus Vanessa Harris, internist infectioloog en universitair docent Global Health aan Amsterdam UMC en leider van het SPRINGS-consortium.

Regionale voorspellingen

Om een preventief beleid op te stellen, vormt het Amsterdam UMC met het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) een wereldwijd consortium. Daarvoor ontvangt het umc 6,5 miljoen euro met een Horizon-subsidie. Het eerste doel van het grootschalige onderzoek is te meten hoe klimaatverandering watervoorzieningen, waterkwaliteit en ziektelast van diarree beïnvloedt. Dat gebeurt in casestudies verspreid over Ghana, Tanzania, Roemenië en Italië. Harris: “Vervolgens gaan we modellering gebruiken om regionale voorspellingen te doen over hoe waterkwaliteit en ziektelast van diarree in de toekomst zullen veranderen.”

Hiervoor brengt het consortium kennis van klimaatexperts, ingenieurs, hydrologen, antropologen, gezondheidseconomen en volksgezondheidsexperts samen. “Ook kunnen we met die modellen vaststellen welke lokale interventies in de toekomst het meest effectief zullen zijn om toename van het aantal gevallen van diarree te voorkomen.”