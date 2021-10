Amsterdam UMC start poeptransplantatie pilot bij MS

De coronapandemie was even een spelbreker, maar vorige week woensdag heeft de eerste poeptransplantatie bij een MS-patiënt toch eindelijk plaats gevonden. Het Amsterdam UMC verwacht halverwege volgend jaar de resultaten van het pilotonderzoek te delen.

Gezonde mensen hebben een evenwichtige samenstelling van hun darmflora, waardoor schadelijke bacteriën geen kans krijgen om zich te vestigen en vermenigvuldigen. “Bij verschillende darmziekten en ook andere aandoeningen zien we echter een verstoorde darmflora”, aldus Amsterdam UMC. Een poeptransplantatie blijkt de darmflora van mensen met een darmziekte te kunnen herstellen. Tijdens de transplantatie wordt een waterige oplossing van de ontlasting van een gezond persoon via een slangetje ingebracht in de dunne darm van een patiënt.

Eerste poeptransplantatie een feit

Hoewel MS geen darmziekte is, hebben veel mensen met MS een verstoorde darmflora, aldus dokter en onderzoeker Bob Van Oosten. “In het buitenland is een studie gedaan in een model voor MS. Een darmflora die lijkt op die van mensen met MS bleek samen te gaan met een ernstiger ziekteverloop. Terwijl een ‘gezonde’ darmflora zorgt voor een mildere ziekte.” In de pilot staat daarom de vraag centraal wat er gebeurt als de darmflora van mensen met MS vervangen wordt door die van een gezonde persoon.

Eind 2019 kreeg Van Oosten een subsidie van Stichting MS Research voor een pilotonderzoek om tien mensen met MS te behandelen met een poeptransplantatie. Nadat alle toestemmingen van ethische commissies in voorjaar 2020 binnen waren, zorgde de pandemie voor vertraging. 13 oktober vond de eerste poeptransplantatie plaats.

Effect immuunsysteem

In het huidige onderzoek krijgen tien mensen met MS twee poeptransplantaties. De deelnemers krijgen voor en zes maanden na de behandeling een aantal testen: MRI-scans en onderzoek van bloed en ontlasting. Voorafgaand aan de poeptransplantatie krijgen deelnemers een antibioticakuur en worden de darmen leeggemaakt met een sterk laxeermiddel. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de veiligheid van de behandeling. De onderzoekers hopen ook te zien dat er een gunstig effect op het immuunsysteem is.

Voor dit onderzoek werkt Van Oosten samen met Rogier Ooijevaar en Tessel van Rossen van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Als de behandeling goed verdragen wordt en er een gunstig effect op het immuunsysteem wordt gevonden, kan een groter onderzoek gestart worden met meer deelnemers.