Amsterdam UMC wint de Sigra Duurzaamheidsaward 2026

Het Amsterdam UMC is bekroond met de Sigra Duurzaamheidsaward 2026. Ze kregen prijs voor een innovatief infuusgebruik dat minder afval en kosten oplevert.

De prijs werd uitgereikt op de Sigra-conferentie Duurzaamheid in zorg en welzijn. Sigra is het samenwerkingsverband van ruim 150 organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland. Met de award stimuleert Sigra het delen en opschalen van duurzame initiatieven in de regio. De prijs bestaat uit vijfduizend euro, aangeboden door VGZ, Zorg en Zekerheid en Sigra.

In 2024 kreeg Cordaan de eerste prijs voor hun initiatief om voedselverspilling te verminderen.

Duurzamer infuusgebruik in het ziekenhuis

Thirza Kooijman, projectapotheker bij Amsterdam UMC: “Door medicatie direct via het bijspuitpunt boven de druppelkamer toe te dienen, zijn losse infuuszakken en een zijlijn niet meer nodig. Dit levert 75 procent minder afval per toediening op, bespaart ruim één euro per keer én scheelt tijd voor de verpleegkundige. Ook de patiënt merkt verschil: de nachtrust wordt niet verstoord door een piepende pomp en er is minder kans op onnodige vochttoediening.”

Ziekenhuizen die beschikken over dit type infuussysteem kunnen deze duurzame werkwijze direct invoeren. Thirza gaf een krachtige en inspirerende boodschap mee voor andere organisaties die duurzamer willen worden: “Je kunt klein beginnen. Kleine overwinningen zorgen voor grote energie om meer initiatieven op te pakken en nog meer impact te maken.”