Amsterdams medisch centrum schrapt operaties om stroomstoring

Een woordvoerster kan niet zeggen om hoeveel operaties het precies gaat. Normaal gesproken vinden per dag zo’n twintig operaties in het medisch centrum plaats. Ook een deel van de poliklinische zorg, zoals consulten, is maandag geschrapt.

Noodstroom

Operaties die al bezig waren toen de stroomstoring begon, werden zonder problemen voltooid omdat het gebouw gebruik kon maken van noodstroom. Operaties die zijn geschrapt worden in overleg met patiënten op een later moment ingehaald.

Het Acibadem IMC ligt in het Amsterdamse stadsdeel Westpoort, in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. (ANP)