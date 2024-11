Amsterdamse ambulances krijgen videoverbinding met het ziekenhuis

Dat moet de samenwerking “in levensbedreigende situaties verder verbeteren”, aldus ziekenhuis Amsterdam UMC en de Ambulance Amsterdam.

Ambulancezorg

Volgens de academische ziekenhuizen in de hoofdstad en de ambulancedienst is er op dit moment nog “een harde knip” in de zorg: patiënten vallen na een ongeval onder de zorg van de ambulancemedewerkers. Na aankomst in het ziekenhuis leggen zij de toestand zo goed mogelijk uit aan de artsen daar, die de patiënt daarna overnemen. Als de artsen tijdens de rit al kunnen meekijken, kunnen ze zich beter voorbereiden, en zien ze het meteen wanneer de toestand van de patiënt verandert. (ANP)