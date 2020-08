Amsterdamse ggz pakt wachtlijsten aan

De Regionale Taskforce in Amsterdam gaat de wachttijden in de ggz aanpakken. Uit een vernieuwd plan van aanpak blijkt dat instellingen en organisaties zich richten op herstelgerichte intakes, waardoor minder mensen met klachten in de (s)ggz terechtkomen, en op samenwerking via een overlegtafel waaraan zorgaanbieders en zorgverzekeraars de wachtlijsten doornemen en opschonen.

Dat meldt de website wegvandewachtlijst.nl op 13 augustus. Met een gemiddelde van veertien tot zestien weken is Amsterdam een van de regio’s in Nederland waar de wachttijden voor ggz-behandeling het hoogst oplopen. Het streven is om de wachttijden in ieder geval terug te brengen tot onder de Treeknormen. Daarvoor is het Regioplan Wachttijden 2020 Amsterdam opgesteld.

Bij het regioplan zijn Gemeente Amsterdam, Arkin, GGZ inGeest, de Viersprong, Parnassia Groep, Vitaalpunt, Cliëntbelang Amsterdam en de Amsterdamse Huisartsenalliantie (Aha) aangesloten, en een afvaardiging van vrijgevestigden (groepspraktijken en zelfstandig werkende behandelaars) in de regio Amsterdam betrokken. Het plan richt zich op het centraal stellen van het cliëntperspectief, het verbeteren van door- en uitstroom door samenwerking in de keten en het verbeteren van de instroom door het begeleiden van cliënten naar de juiste plek.

Een van de concrete acties is het invoeren van een herstelgerichte intake. De gemeente Amsterdam is nu druk bezig om de wijkteams om te vormen naar buurtteams die nog dichter bij de burger hun werk doen. Waar nodig kunnen zij expertise inzetten, variërend van welzijnsactiviteiten tot verslavingszorg, van vriendendiensten tot ggz-zorg, van schuldhulpverlening tot sociaal raadsliedenwerk. Met herstel en steun als eerste focus vormen zij zo een eerste contact voor de burger. Daarnaast wordt gekeken naar een betere inzet van de POH-GGZ.

Voor het opschonen en oplossen van de wachtlijsten wordt gekozen voor de ‘Rotterdamse aanpak’, waarmee in begin dit jaar spectaculaire resultaten zijn geboekt. Er wordt een overlegtafel ingesteld waaraan zorgaanbieders en zorgverzekeraars deelnemen. Daar delen – binnen de grenzen van de privacy – partijen hun gegevens om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook wordt er door Arkin en Vitaalpunt een pilot ‘Wegwijs GGZ’ gestart voor de inrichting van een centraal aanspreekpunt dat overzicht heeft in alle wachtlijsten en cliënten begeleidt naar de juiste plek.

Elke twee maanden zullen de betrokken partijen de voortgang monitoren.