Amsterdamse verpleeghuizen verdelen uitstroom ziekenhuis

De verpleeghuisorganisaties in Amsterdam-Amstelland gaan samen met de ziekenhuizen in Amsterdam ziekenhuispatiënten die nazorg nodig hebben, gezamenlijk verdelen over de beschikbare vrije plaatsen. Een nieuw regionaal aanmeldpunt coördineert vanaf deze week de doorstroom.

De Amsterdamse zorginstellingen Cordaan, Amsta, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, ZGAO en Evean vangen behalve Covid-patiënten ook patiënten op die een revalidatietraject of kortdurende herstelperiode ingaan. Doordat de druk op zowel ziekenhuizen als verpleeg- en verzorgingshuizen is toegenomen, dreigt de doorstroom van patiënten te stagneren.

Regionaal aanmeldportaal

Het Regionaal Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam (RAGA) gaat vanaf deze week zorgen voor regionale coördinatie. Het RAGA is een nieuwe vorm van samenwerking tussen alle ziekenhuizen en verpleeghuisorganisaties in de regio. Dit moet de ziekenhuizen ontlasten en tevens zorgen voor een gedoseerde instroom in de verpleeghuiszorg.

Verdeling

Om te voorkomen dat er een ongelijke belasting ontstaat binnen de verpleeghuiszorg worden de patiënten centraal verdeeld over de stad. In eerste instantie worden patiënten binnen Amsterdam-Amstelland ondergebracht, maar bij gebrek aan zorgcapaciteit kunnen ook locaties in Noord-Holland en Flevoland of zelfs bovenregionaal worden ingezet.