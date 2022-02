Andere zorgaanbieders gevonden voor zorg failliet Martinizorg

Voor enkele zorgtaken van de ter ziele gegane Groningse zorgorganisatie MartiniZorg zijn andere zorgaanbieders gevonden. Zo neemt een combinatie van la Haciënda en Coöperatie Dichtbij de jeugdzorg en Wmo-zorg van MartiniZorg over. De huishoudelijke hulp gaat naar MIEP. Voor deze onderdelen worden ook de personeelsleden van MartiniZorg overgenomen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven wethouders Isabelle Diks en Inge Jongman verder dat TSN de zorg vanuit de Wlz overneemt, meldt RTV Noord. Wmo-begeleiding wordt overgenomen door GON of een onderaannemer. Hier wordt het personeel van MartiniZorg niet overgenomen.

Failliet

MartiniZorg ging eind januari failliet na enkele jaren aan problemen. Toen contracten niet werden verlengd en opdrachten waren misgelopen werd de situatie onhoudbaar. Daarvoor waren er al twijfels over de geleverde zorg. De instelling stond onder extra toezicht van de IGJ.

Onveilige situaties

Aan de lokale omroep lieten oud-medewerkers en -cliënten eerder al weten dat er onveilige situaties ontstonden bij sommige locaties. Cliënten lieten drugsdealers en familieleden zomaar binnen en sommige personeelsleden zouden zich soms ’s nachts hebben opgesloten uit angst voor problemen. De zorgorganisatie zou bewust inzetten op cliënten met een zware indicatie, maar niet het juiste personeel aannemen om deze groep cliënten te helpen.