Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Vrijspraak voor van ontucht verdachte anesthesioloog uit Eindhoven

,

Een anesthesioloog die zonder medische noodzaak de borsten van twee patiëntes aanraakte in de operatiekamer is vrijgesproken van ontucht.

Volgens de rechtbank in Den Bosch maakte hij zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, maar is niet bewezen dat hij er seksuele bedoelingen mee had.

Een assistent die getuige was van de betastingen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven maakte er melding van. Anderen die in de operatiekamer waren, zeggen niets te hebben gezien of te denken dat de arts slechts wilde laten zien hoe je borstonderzoek doet, omdat er een vermoeden was van borstkanker.

Misplaatst, niet strafbaar

De rechtbank noemt de aanrakingen “misplaatst” omdat dit niet valt onder de taken van de anesthesioloog en omdat hij geen toestemming vroeg.

Beide patiënten, een volwassen vrouw en een meisje van 17, deden aangifte. Het tuchtcollege oordeelde eerder dat de man professionele grenzen had overschreden en het OM eiste een celstraf van vier weken. Zijn contract bij het ziekenhuis werd niet verlengd.

ANP

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:04 Vrijspraak voor van ontucht verdachte anesthesioloog uit Eindhoven
10 feb 2026 Brandbrief: bezuiniging op umc’s raakt tienduizenden patiënten
10 feb 2026 Ziekenhuizen Kennemerland richten eigen laboratorium op
9 feb 2026 NZa onderzoekt knelpunten en oplossingen om zorgsector te vergroenen
9 feb 2026 Kinderafdeling UMCG maandag weer open, geen muizen gevonden

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties