Vrijspraak voor van ontucht verdachte anesthesioloog uit Eindhoven

Een anesthesioloog die zonder medische noodzaak de borsten van twee patiëntes aanraakte in de operatiekamer is vrijgesproken van ontucht.

Volgens de rechtbank in Den Bosch maakte hij zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, maar is niet bewezen dat hij er seksuele bedoelingen mee had.

Een assistent die getuige was van de betastingen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven maakte er melding van. Anderen die in de operatiekamer waren, zeggen niets te hebben gezien of te denken dat de arts slechts wilde laten zien hoe je borstonderzoek doet, omdat er een vermoeden was van borstkanker.

Misplaatst, niet strafbaar

De rechtbank noemt de aanrakingen “misplaatst” omdat dit niet valt onder de taken van de anesthesioloog en omdat hij geen toestemming vroeg.

Beide patiënten, een volwassen vrouw en een meisje van 17, deden aangifte. Het tuchtcollege oordeelde eerder dat de man professionele grenzen had overschreden en het OM eiste een celstraf van vier weken. Zijn contract bij het ziekenhuis werd niet verlengd.

ANP