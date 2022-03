Angela de Ruiter nieuwe directeur Beatrixziekenhuis

Angela de Ruiter wordt de nieuwe directeur van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Zij volgt per 1 juni Yolanda Mansveld op die deze functie op interim basis vervult. Momenteel is De Ruiter directeur van Huisarts en Zorg, het samenwerkingsverband van de 75 huisartsen in de regio Gorinchem.

Van 2009 tot en met 2016 was zij al manager bij Rivas Zorggroep, om daarna aan de slag te gaan bij de huisartsenorganisatie. Ook in de functie bij Huisarts en Zorg zegt de bestuurder al jaren intensief samen te werken met Rivas. “Ik zie er dan ook enorm naar uit om nu als directeur van het Beatrixziekenhuis de verbinding verder te versterken tussen alle zorgverleners in de keten. Hierbij heb ik speciale aandacht voor ieders werkplezier.”

Samenwerking in de regio

Volgens Michiel van Roozendaal en Mariëlle Bartholomeus, raad van bestuur van Rivas, wordt met de komst van De Ruiter de samenwerking in de regio versterkt. “We bevestigen hiermee de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet en die ook in de Rivas visie voor 2030 een dominante plek heeft.”