Angela Jansen versterkt raad van toezicht WZW

De Algemene Ledenvergadering van werkgeversvereniging WZW Midden- en Zuid-West Gelderland heeft ingestemd met de toetreding van Angela Jansen tot de raad van toezicht. Met haar komst per 1 januari 2021 heeft de vereniging versterking gekregen van een ervaren toezichthouder, die zich sterk maakt voor de maatschappelijke opgave waar de sector Zorg en Welzijn in de regio voor staat, aldus de leden.

Jansen is sinds 2019 voorzitter van de raad van bestuur van ZZG zorggroep, een zorgorganisatie in de regio Nijmegen die verpleging, verzorging en thuiszorg biedt en tevens lid is van WZW. Ze is nauw verbonden met de regio, werkte eerder bij SKAR (kinderopvang) en als bestuurder bij ouderenzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep. Ook als toezichthouder in het primair onderwijs heeft ze ervaring.

Als toezichthouder bij WZW wil Jansen zich inzetten voor de maatschappelijke opgave van de sector. Een sterk groeiende groep ouderen en kwetsbaren zullen in de (nabije) toekomst een beroep doen op de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Daarentegen neemt de druk op het aantal beschikbare beroepskrachten door vergrijzing en vergroening alleen maar toe.

Verantwoordelijkheid

“Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor deze maatschappelijke opdracht, als bestuurder én als toezichthouder”, aldus Jansen. “WZW is dé partner voor alle aanbieders van Zorg en Welzijn om samen de regionale arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Ik geloof volledig dat we deze opdracht beter samen kunnen invullen dan alleen. Daar zullen mijn energie en focus op gericht zijn.”