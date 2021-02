Ankie van Rossum lid raad van toezicht bij Reinier van Arkel

Ankie van Rossum treedt toe tot de raad van toezicht van ggz-instelling Reinier van Arkel Groep. Haar laatste functie was bestuursvoorzitter van VieCuri medisch centrum in Venlo.

Van Rossum gaat zich richten op personeel en organisatie, kwaliteit van zorg en veiligheid. Voor VieCuri was ze bestuurder bij andere ziekenhuizen. Daarnaast was ze toezichthouder bij Karakter in Ede en houdt ze toezicht bij stichting de Waalboog. Ze volgt bij de raad van toezicht Annelies de Moet op, die vanwege het verstrijken van haar termijn vorige maand afscheid nam.

Ankie van Rossum: “De expliciete link die de Reinier van Arkel groep legt tussen personeel en kwaliteit en veiligheid, sluit goed aan bij de wijze waarop ik invulling wil geven aan mijn aandachtsgebied.”

De holding Reinier van Arkel groep bestaat uit Reinier van Arkel, Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch en Ypse. De groep is vooral actief in Den Bosch en de Meierij (Noord-Oost Brabant). Ypse biedt basis ggz-zorg en de Maatschappelijke Opvang Den Bosch biedt opvang en begeleiding aan mensen met complexe problematiek, die dak- of thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. Ook Dymphna B.V. behoort tot de holding Reinier van Arkel groep.