Anna Ziekenhuis huisvest geneeskundestudenten in voormalig verpleeghuis

In een oud verpleeghuis van de Anna Zorggroep in Geldrop worden de komende drie jaar twee groepen jongeren ondergebracht: studenten en minderjarige asielzoekers. Na die drie jaar is het de bedoeling dat het gebouw opnieuw een (ouderen)zorgfunctie krijgt.

Dat laat bestuurder Astrid van der Put van de Anna Zorggroep weten aan het Eindhovens Dagblad. Met deze actie wil zij iets doen om het artsentekort te verminderen. Van der Put hoopt dat de studenten voor het Anna Ziekenhuis kiezen als ze eenmaal zijn afgestudeerd.

Geneeskunde- en hbo-studenten

Het gebouw en de buitenruimte worden gescheiden voor de beide bewonersgroepen. In het ene deel komen 54 plekken voor jonge asielzoekers zonder ouders, zij krijgen begeleiding van het COA. Het andere deel krijgt 56 plekken voor studenten. Tien plekken zijn voor studenten geneeskunde van de universiteit Maastricht die hun co-schappen bij het Anna Ziekenhuis lopen. Behalve de plekken voor aanstaande artsen, komen er ook 46 plekken voor internationale Fontys-studenten zorg/gezondheid. Fontys en de Anna Zorggroep zijn in gesprek over verdergaande samenwerking, onder meer over stagelopen door Fontys-studenten bij de instellingen van de Anna Zorggroep.