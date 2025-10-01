Skipr

Anna Ziekenhuis opent nieuwe unit voor ouderen met botbreuken

,

Het Anna Ziekenhuis heeft woensdag de Geriatrische Traumatologie Unit (GTU) geopend. Daarmee wil het Geldropse ziekenhuis botbreuken bij ouderen beter behandelen.

De nieuwe kamers op de verpleegafdeling zijn toegankelijk voor zeventigplussers met een botbreuk en eventuele andere aandoeningen. Het Anna Ziekenhuis behandelt jaarlijks zo’n 150 van zulke patiënten, meldt het Eindhovens Dagblad.

Passende zorg

Deze patiënten worden voortaan niet op de spoedeisende hulp (SEH) geholpen, maar op de Geriatrische Traumatologie Unit. Op deze afdeling werken onder meer geriaters, orthopedisch chirurgen en geriatrie-fysiotherapeuten en verpleegkundigen samen. “Zo krijgen ze sneller passende zorg, op een plek waar zorgverleners gespecialiseerd zijn in zowel traumazorg als ouderenzorg”, aldus het Eindhovens Dagblad.

Om de kans op complicaties te verkleinen, worden patiënten gemotiveerd om weer zo snel mogelijk in beweging te komen. Met de gezamenlijke huiskamer hoopt het Anna Ziekenhuis ook het herstel te bevorderen. Eerder lanceerde het ziekenhuis al een nieuwe aanpak om ouderen met een niet-acute zorgvraag niet op de SEH, maar binnen 24 uur op de polikliniek te zien. Daarmee willen de geriaters de situatie van de oudere beter in kaart brengen, de zorg op de thuissituatie inrichten en onnodige opnames voorkomen.

OuderenzorgPassende zorgZiekenhuizen

